Напишите пожалуйста 7 материалов проводящих электрический ток, но редко встречаю??ихся в природе

Физика
Напишите пожалуйста 7 материалов проводящих электрический ток, но редко встречаю??ихся в природе
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молибден, титан, ниобий, цирконий, рений, платина, палладий.
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