Напишите пожалуйста английские слова русскими буквами для правильности произношения: soup, cheese, chicken, a sausage, an egg.
Английский язык
Напишите пожалуйста английские слова русскими буквами для правильности произношения: soup, cheese, chicken, a sausage, an egg.
Ответ(ы):
Гость:
1 соуп 2 чииез 3 чикен 4 э саусэ эгдж 5 эн эгг
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