Напишите пожалуйста какой был Жилин в рассказе "Кавказский пленник".
Литература
Напишите пожалуйста какой был Жилин в рассказе "Кавказский пленник".
Ответ(ы):
Гость:
В отличие от своего приятеля, Жилин не надеется на чудесное спасение и не сидит сложа руки. Он человек деятельный и все время обдумывает, как бы спастись из плена. В этом главное отличие этих двух людей. Один из них деятельный, работящий, верящий в то, что из любого положения можно найти выход, а второй – увалень, лентяй и трус. Глядя на то, как Жилин мастерит кукол или плетет плетенки, хозяйская дочь Дина испытывает к нему симпатию и начинает заботиться о нем. А по ночам Жилин роет подкоп, чтобы спастись. Жилин сумел прижиться во враждебной обстановке, и это помогло ему выбраться из плена. Жилин: «Невелик ростом, а удал был» . Жилин внешне обычный человек, но чувствуется в нём сила и мужество. Жилин - смелый, решительный, мужественный человек. Это герой. Жилин небогат, привык все делать сам.
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