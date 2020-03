Напишите пожалуйста маленькое сочинение на 4-5 предложений на английском языке пр?? любую игру в нашей стране 1)Название 2)Количество игроков 3)правила игры

Гость: Гость:

Catch-up. Catch-up game which involves an unlimited number of participants. There is one master. He had to catch up with all the participants. If the leading party caught up, then the participant is eliminated. And so the game continues as long as the master does not catch up with everyone. Перевод: Догонялки. Догонялки-игра в которой участвуют неограниченное количество участников. Есть один ведущий. Он должен догонять всех участников. Если ведущий догнал участника, то этот участник выбывает. И так игра продолжается пока ведущий не догонит всех.