Напишите пожалуйста мини сочинение на тему Что есть доброта? По двум рассказам Бу??ина Куст Сирени и Allez. Помогите пожалуйста даю 62 балла минимум 10 предлож
Русский язык
Напишите пожалуйста мини сочинение на тему Что есть доброта? По двум рассказам Бу??ина Куст Сирени и Allez. Помогите пожалуйста даю 62 балла минимум 10 предлож
Ответ(ы):
Гость:
Автор открыто выражает свои чувства. С большей симпатией Куприн относится к Верочке. Героя автор называет Николай Евграфович, Алмазов (и только Вера называет его Колей) . А героиню — Вера, Верочка. Но писателю дороги оба героя. Он пишет о них тепло, заинтересованно. Автор любуется ими.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За 12 кг яблок заплатили 2400 тг сколько килограммов груш можно купить на эту сумму е??ли1 кг груш на 40 тг дороже 1 кг яблок?
Физика
Математика
Треугольник ACD равнобедренный сторона АС равна 36 миллиметров периметр 120 миллиметров Чему равны длины сторон АD и DC
Математика