Напишите пожалуйста мини сочинение на тему Что есть доброта? По двум рассказам Бу??ина Куст Сирени и Allez. Помогите пожалуйста даю 62 балла минимум 10 предлож

Гость: Гость:

Автор открыто выражает свои чувства. С большей симпатией Куприн относится к Верочке. Героя автор называет Николай Евграфович, Алмазов (и только Вера называет его Колей) . А героиню — Вера, Верочка. Но писателю дороги оба героя. Он пишет о них тепло, заинтересованно. Автор любуется ими.