Напишите пожалуйста Миниатюрное сочинение По картине Левитана "Берёзовая роща" ??олько Пожалуйста с интернета не берите,

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Передо мной картина известного художника Куинджи, которую он назвал "Березовая роща'. Этот художник рисовал необычные пейзажи, которые завораживают зрителей до сих пор. При первом просмотре его работ зрителями овладевает восторг. Вот одна из его знаменитых работ. Теплый летний день. Мы находимся в лесу. Картина полна солнечным светом, мы окружены березами, на их стволах виднеются блики солнца. На переднем плане несколько групп берез, художник разделил их по три штуки. Их нельзя назвать стройными и молодыми, они достаточно старые, их стволы достаточно мощные. На этой картине стволы берез не черно-белые, какими мы привыкли их видеть на картинах и в природе, а серо-зеленые с желтыми полосами. На этих березах редкие ветви, они наклонены к земле, резные листочки тянутся к солнцу. Художник показал, как видит березы именно он, свою точку зрения. Возникает такое ощущение, что художник долго шел по дремучему лесу и наконец, выбрался на светлую ясную полянку и решил нарисовать ее. За березами видны могучие высокие сосны, они так густо растут, что между ними не видно просвета. Среди зеленой густой травы видна узкая речушка, которая начала зарастать тиной. Еще особенность этого пейзажа заключается в том, что передний план находится в темноте, видимо густые ветви деревьев не пропускают солнечный свет. Картина спокойная и очень яркая, она наполнена зеленью крон деревьев и густой травы, зеленый цвет на картине изменяется от светло-зеленого до изумрудного. Когда смотришь на второй план картины, возникает ощущение, что лес уходит на далекие километры вдаль. Художнику мастерски удалось показать пространство. Картина впечатляет, как художник сумел нарисовать бездонное небо и бескрайний простор? Несомненно, художник очень талантлив и обладает своим видением происходящего, которое не похоже на видение других. Его картины надолго запоминаются в памяти. Посмотрев на такую картину, сам начинаешь фантазировать.