Напишите пожалуйста перевод!Очень нужно!За ранее спасибо*! Yesterday was great! By Neal. Was at home yesterday .I was with my friend,Peter,in the morning .We was in my room playing . My new game was really good,but Peter was...

Гость: Гость:

Вчерашний день был замечательным. (Я думаю, что то типо) Написано Нилом. Был дома вчера. Я был с моим другом Питером утром. Мы были в комнате и играли. Моя новая игра была хорошей, но Питер был победителем. Днём я был в гостинной. Там был фильм о клоунах. Они были реально(очень) смешными. Вчерашний день был замечательным.