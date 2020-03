Напишите пожалуйста "письмо другу" на английском языке (с переводом). Надо написа??ь что нибудь о семье, о себе и типо скучаю и жду в гости. Не большое 5-10 предложений. Инфо.: Семья : (мама, папа и я). Я девочка.

Гость: Гость:

My dear friend, How are you? We are fine. Father goes to work. And Mother works at home. I go to school. In my free time I listen to music. We are missing you and waiting when you come again. Yours, Alby Мой дорогой друг, Как дела? Мы в порядке. Отец ходит на работу. А мама работает на дому. Я хожу в школу. В свободное время я слушаю музыку. Мы скучаем без тебя и ждем, когда ты приедешь снова. С уважением, Alby