Напишите пожалуйста предложение с данными фразеологизмами: Держать ухо востро, н?? в своей тарелке,съесть пуд соли, смотреть сквозь розовые очки, делать из мухи слона. По два предложения!?

Гость: Гость:

С такими соседями нужно держать ухо востро. Я привык держать ухо востро во время охоты. При встрече с ней я чувствую себя не в своей тарелке. В тесной комнате гости были не в своей тарелке. За годы жизни вместе можно съесть пуд соли. Верный друг тот, с кем съесть пуд соли довелось. Она привыкла смотреть на мир сквозь розовые очки. Легко в этом возрасте смотреть на мир сквозь розовые очки. Не надо преувеличивать и делать из мухи слона. Делать из мухи слона — привычка моей бабушки.