Напишите пожалуйста предложение с данными фразеологизмами: Держать ухо востро, н?? в своей тарелке,съесть пуд соли, смотреть сквозь розовые очки, делать из мухи слона. По два предложения!?
Русский язык
Напишите пожалуйста предложение с данными фразеологизмами: Держать ухо востро, н?? в своей тарелке,съесть пуд соли, смотреть сквозь розовые очки, делать из мухи слона. По два предложения!?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С такими соседями нужно держать ухо востро. Я привык держать ухо востро во время охоты. При встрече с ней я чувствую себя не в своей тарелке. В тесной комнате гости были не в своей тарелке. За годы жизни вместе можно съесть пуд соли. Верный друг тот, с кем съесть пуд соли довелось. Она привыкла смотреть на мир сквозь розовые очки. Легко в этом возрасте смотреть на мир сквозь розовые очки. Не надо преувеличивать и делать из мухи слона. Делать из мухи слона — привычка моей бабушки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
Почему для измерения температуры наружного воздуха в холодных районах применяют термометры со спиртом, а не с ртутью?
Алгебра
Умоляю, помогите с решением! 2) Упростите выражение: a) a^2+3 дробь a^3 - 3-a дробь 3a= б) x дробь x-1 + x дробь x+1= в) x дробь x-2y - 4y...