Напишите пожалуйста про Николая 1ого 1)Основные цели и задачи правления. 2)Описание внешности и характера князя 3)Основные события его княжения, царствования,правления. 4)Итоги правления 5)Обоснованное собственное мнение ...

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27 ноября 1825 года в Петербурге было получено из Таганрога известие о внезапной кончине императора Александра I Николай рано обнаружил пристрастие к военным упражнениям и отвращение к "рассуждениям", к "отвлеченным" наукам, которое он сохранил на всю жизнь. В своих воспоминаниях он писал: "Одни военные науки занимали меня страстно, в них одних находил я утешение и приятное занятие". Лекции лучших профессоров по правоведению, философии, политэкономии и др. наукам, по его признанию, он "слушал плохо, от них ничего не осталось в голове". Великий князь недолюбливал "усыпительные лекции", скучные общественные и правовые теории. Зато с большим интересом он изучал военное дело - артиллерию, фортификацию, тактику и другие военные науки. Более всего он любил инженерное дело - свою будущую военную специальность. "Мы - инженеры!" - любил часто повторять Николай. И недаром впоследствии император Александр I поставил своего младшего брата во главе инженерного ведомства России, с каковым поручением великий князь блестяще справился. В 1817 году Николай женился на старшей дочери прусского короля Фридриха Вильгельма II принцессе Шарлотте Каролине Фредерике-Луизе (1798-1860), принявшей имя Александры Федоровны. От этого брака родилось семеро детей, в том числе и будущий император Александр II. Шесть лет, до декабря 1825 года, Николай жил счастливой семейной жизнью, не принимая участия в государственных делах, да и Александр I держал его далеко от себя. Очевидцы отмечали, что Николай был в эти годы внимательным семьянином, а с окружающими совсем не тем неприятным педантом, каким был на службе. И неудивительно, ведь здесь его окружали высокообразованные люди - воспитатели его детей, в том числе поэт В.А. Жуковский.