Напишите пожалуйста решение.Точка А расположена на прямой между точками B и C длин?? отрезка CB на 3 см больше длины отрезка АС Найдите длину отрезка АБ.
Математика
Напишите пожалуйста решение.Точка А расположена на прямой между точками B и C длин?? отрезка CB на 3 см больше длины отрезка АС Найдите длину отрезка АБ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Итак AB=BC-AC известно что ВС больше АС на 3 см, т.е ВС-АС=3 см ВС-АС=3 см=АВ ответ:АВ=3см
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