Напишите пожалуйста решение.Точка А расположена на прямой между точками B и C длин?? отрезка CB на 3 см больше длины отрезка АС Найдите длину отрезка АБ.

Математика

Напишите пожалуйста решение.Точка А расположена на прямой между точками B и C длин?? отрезка CB на 3 см больше длины отрезка АС Найдите длину отрезка АБ.

Автор: Гость