Напишите пожалуйста сочинение на английском " моя последняя болезнь" сначала ка?? получил болезнь потом симптомы а ещё потом как пришел врач и как выздоровел молю молю молю заранее спасибо=^.^=

Когда была зима я заболел гриппом.Когда мы один раз гуляли с друзьями на улице, мы пошли кататься на санки.Я упал в снег лицом.Так я и получил грипп.У меня поднялась температура начало болеть горло и я сильно кашлял.Мама вызвала врача он мне прописал таблетки и сказал что мне нужно держать диету и все время лежать.через две недели я выздоровел и теперь катался на санках аккуратней.-русский вариант when it was winter I got sick with the flu.When we once walked with friends on the street, we went to ride on the sled.I fell into the snow below.I got the flu.I raised the temperature began to sore throat and I was coughing.Mom called the doctor he prescribed me some pills and said that I need to go on a diet and all the time lie.two weeks later, I recovered and now sledding down gently.