Напишите пожалуйста сочинение на казахском языке со словами; Менің ата-анам, бақ??ытты болу, өмір, қадірлеу, ақыл кеңес, оқу озаты, адал, әдепті болу, ана жүрегі, шыншыл болу. Название "Мои родители-Менің атаанам"
Қазақ тiлi
Напишите пожалуйста сочинение на казахском языке со словами; Менің ата-анам, бақ??ытты болу, өмір, қадірлеу, ақыл кеңес, оқу озаты, адал, әдепті болу, ана жүрегі, шыншыл болу. Название "Мои родители-Менің атаанам"
Ответ(ы):
Гость:
Текст для перевода По-русскиЯ люблю моих родителей.Они придут на помощь в любую минуту.Без нихжизнь была бы другой.Они дарили нам тепло.Благодаря ним у насхорошее воспитание и образование.Они помогают нам делать уроки.Онитратят на нас всё время и жизнь.Порой ты обижаешься на то что тебе недали но у родителей есть на то причины.Мы вместе играем и веселимся.Иты рад этому чувству.Нужно беречь нашу семью и дедушек и бабушек.има Мен менің әке-шешелерімді сүйемін.Олар на көмекті в көрінген минуттыкеледі.Олармен өмір бы сыртпен болды.Олар бізге жылы сыйғатартты.Олар арқылы бас біздің жақсы тәрбие және білім.Олар бізге жаса-сабақтар көмектеседі.Олар жатпай-тұрмай бізге деген жұмсайды жәнеөмір.Порой сен ана деген ренжисің не саған алып бермеппін бірақ басәке-шешелердің ана деген бол- себептер.Біз бір ойнаймыз жәнешаттанамыз.Қарамастан және сен рад осы сезімге.Күтуге керекке біздіңотбасымыздың және аталарды және әжелерді.қарамастан және маму жәнеәкені және өзінің ағасының немесе сестренку
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