Напишите пожалуйста сочинение на любую тему ,главное чтобы было 400 слов или более .только не из интернета пожалуйста!!

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Подойдёт?:Двести лет назад на поле близ подмосковного села Бородино произошла битва, навсегда вошедшая в анналы мировой истории. В смертельной схватке сошлись русская армия под командованием М.И. Кутузова и «Великая армия» Наполеона Бонапарта. Помимо отборных французских частей в «Великую армию» — так именовались сухопутные силы Франции, участвовавшие в русской кампании 1812 года — входили польские, испанские, португальские, итальянские, голландские, прусские, хорватские, австрийские, швейцарские, бельгийские полки, а также воинские подразделения мелких немецких монархий – Саксонии, Баварии, Бадена, Вюртемберга т.д. Общая численность войск, вторгнувшихся в Россию под знаменами французского императора, составляла свыше 600 тысяч человек. Им противостояла русская армия, насчитывавшая 622 тысячи человек, однако перед началом войны эти силы были частично рассредоточены с целью защиты от неприятеля южных и северных губерний.Нападение Франции на Россию было внезапным, но не неожиданным – политические и экономические противоречия между ними непрерывно нарастали, временный союз двух крупнейших европейских империй оказался непродолжительным и неэффективным. Вступая в войну, Наполеон предполагал закончить ее за три года, отводя год на разгром главных сил Русской армии и оккупацию западных губерний, год – на захват центра страны, в т.ч. Москвы, и еще год – на занятие Петербурга. Однако, эти блистательные планы скоро рухнули вследствие стратегии и тактики, избранной русским командованием, ожесточенного сопротивления, оказанного захватчикам не только регулярной армией, но и гражданским населением, а также больших потерь, понесенных наполеоновскими полчищами уже в первые недели войны.