Напишите пожалуйста сочинение по картине Н.Крымов "Зимний вечер" Пожалуйста без всяких сайтов! Проверю везде!
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Напишите пожалуйста сочинение по картине Н.Крымов "Зимний вечер" Пожалуйста без всяких сайтов! Проверю везде!
Ответ(ы):
Гость:
Необычайно много оттенков у снега — от искристо-белого, практически незамутненного и незапятнанного, до насыщенного синего и фиолетового. Именно по цветовой палитре снежного покрова можно судить о наступающем времени суток — он имеет насыщенный холодный сине-лиловый цвет в низинах, длинные тени окрашены в глубокие оттенки синего и голубого, также холодные. Освещенные заходящим солнцем фрагменты освещены теплым желтоватым и розоватым светом — очевидно, это отблески заходящего солнца и отсветы предвечернего неба. Особенно выигрышно на контрасте с темным коричневым и черным массивом деревьев смотрится светло-голубая, практически белая, полоса снега, разграничивающая задний план и небо. Также цвет снега на заднем плане выгодно оттеняет оттенки неба у горизонта, добавляя особенной живости изображения.
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