Напишите пожалуйста сочинение по картине Н.Крымов "Зимний вечер" Пожалуйста без всяких сайтов! Проверю везде!

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Напишите пожалуйста сочинение по картине Н.Крымов "Зимний вечер" Пожалуйста без всяких сайтов! Проверю везде!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Необычайно много оттенков у снега — от искрис­то-белого, практически незамутненного и незапят­нанного, до насыщенного синего и фиолетового. Именно по цветовой палитре снежного покрова мож­но судить о наступающем времени суток — он име­ет насыщенный холодный сине-лиловый цвет в низинах, длинные тени окрашены в глубокие от­тенки синего и голубого, также холодные. Осве­щенные заходящим солнцем фрагменты освещены теплым желтоватым и розоватым светом — очевид­но, это отблески заходящего солнца и отсветы пре­двечернего неба. Особенно выигрышно на контрасте с темным коричневым и черным массивом деревьев смотрит­ся светло-голубая, практически белая, полоса сне­га, разграничивающая задний план и небо. Также цвет снега на заднем плане выгодно оттеняет от­тенки неба у горизонта, добавляя особенной живо­сти изображения.
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