Напишите пожалуйста сочинение-рассуждение "Моё либо стихотворение Пушкина" или "Дружба в лирике Пушкина"

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И.И. Пущину (Мой первый друг, мой друг бесценный!)Мой первый друг, мой друг бесценный! И я судьбу благословил, Когда мой двор уединенный, Печальным снегом занесенный, Твой колокольчик огласил. Молю святое провиденье: Да голос мой душе твоей Дарует то же утешенье, Да озарит он заточенье Лучом лицейских ясных дней! Я очень люблю это стихотворение Пушкина и не только за необыкновенное содержание ,высокие поэтические достоинства ,но и за историю его создания ,за поступок Поэта .А дело в том ,что Пушкин послал это стихотворение в Сибирь ,в Тобольск ссыльному другу - декабристу Ивану Пущину ,своему лицейскому другу.Послал тогда ,когда имена декабристов были под запретом ,а общение с ними считалось чуть ли не государственной изменой .Жены декабристов ,отправлявшиеся в Сибирь к мужьям , переписав стих Пушкина,довезли его до адресата .В своих воспоминаниях И .Пущин писал о впечатлении ,произведённом на него полученным посланием .Оно было написано незнакомым почерком и под холодным небом за колючей проволокой произвело на Пущина неизгладимое впечатление .Мороз стал не таким жгучим ,а небо не таким низким и серым .Стихи согрели и поддержали каторжного друга в самую трудную для него минуту .Пущин ,начав читать ,сразу понял ,от кого это письмо .Кто мог назвать его первым и бесценным другом? Кто мог не побояться царского гнева и передать весточку? Кто мог так гениально рассказать о дружбе? Только один человек .А .Пушкин .В этом стихотворении поэт вспоминает ,как к нему,сосланному в Михайловское, зимой 1825 года (незадолго до восстания) приезжал Пущин .Какое это произвело на поэта впечатление :Когда мой двор уединенный,Печальным снегом занесенный,Твой колокольчик огласил. В те дни Пущин поддержал друга .А теперь поэт пишет :Да голос мой душе твоей Дарует то же утешенье. И желает ,чтобы эти стихи "озарили заточенье лучом лицейских ясных дней"Стихотворение написано ямбом . В нем яркие эпитеты(,"бесценный""уединенный") ,метафора ( "печальный снег ") .высокая лексика("святое провиденье" ,"озарит ,огласил")Но это и неважно Мне почему - то хочется его повторять вновь и вновь ,как заклинание ,как молитву ,как гимн! Гимн настоящей дружбе!И верно ведь сказал Белинский .что "читая произведения Пушкина ,можно превосходным образом воспитать в себе человека" .