Напишите пожалуйста сочинение,в котором будет местоимения(личное,отрицательное,??ритяжательное,относительное,вопросительное,возвратное,определительное)Очень надо на завтра,на любую тему(помогите)

Русский язык

Напишите пожалуйста сочинение,в котором будет местоимения(личное,отрицательное,??ритяжательное,относительное,вопросительное,возвратное,определительное)Очень надо на завтра,на любую тему(помогите)

Автор: Гость