Напишите пожалуйста сочинение,в котором будет местоимения(личное,отрицательное,??ритяжательное,относительное,вопросительное,возвратное,определительное)Очень надо на завтра,на любую тему(помогите)

Русский язык
Напишите пожалуйста сочинение,в котором будет местоимения(личное,отрицательное,??ритяжательное,относительное,вопросительное,возвратное,определительное)Очень надо на завтра,на любую тему(помогите)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мем228 4chan Номер 1337 наркодиллеры
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Запишите уравнения этих реакций. Назовите эти вещества. NaCl → Cl2 → HCl → MgCl2 → HCl
Ответить
Математика
Помогите решить неопределенный интеграл,пожалуйста неопределенный интеграл xsin^2xdx
Ответить
Физика
Измениться ли давление воды на дно ведра,если в воду опустить камень,мяч?
Ответить
Алгебра
найти наибольший корень уравнения 42х²-71х+30=0
Ответить
Математика
Помогите решити по матиматике
Ответить