Напишите Пожалуйста....)))Сочинения рассуждения. ..Многие считают что спорт не нужным занятием . Я не только не согласна с этой точкой зрения,но и готова доказать , что спорт здорова.....

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Напишите Пожалуйста....)))Сочинения рассуждения. ..Многие считают что спорт не нужным занятием . Я не только не согласна с этой точкой зрения,но и готова доказать , что спорт здорова.....

Автор: Гость