Напишите Пожалуйста....)))Сочинения рассуждения. ..Многие считают что спорт не нужным занятием . Я не только не согласна с этой точкой зрения,но и готова доказать , что спорт здорова.....
Русский язык
Напишите Пожалуйста....)))Сочинения рассуждения. ..Многие считают что спорт не нужным занятием . Я не только не согласна с этой точкой зрения,но и готова доказать , что спорт здорова.....
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, СРОЧНО! Выразите приближённо: а) 199 миллиметров в дециметрах. б) 6750 граммов в килограммах. в) 45 560 метров квадра...
Математика
Помогите решить!6 класс решение чтобы было не замудренным!!!!!!!! x+2.4/7=x-0.3/3.5 Как изба??иться от знаменателей то есть от 3.5 и 7 а потом уж...
Математика