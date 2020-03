Напишите пожалуйста, сообщение об эфлевой башни во франции, НО с пассивным залого??.(с переводом прошу пж) ПОМОГИТЕ!!! 13Б ВАШИ

Гость: Гость:

Eiffel Tower - is the most famous architectural landmark of Paris, known as the symbol of France, erected in the Campus Martius, and named after its designer Gyustafa Eiffel. It is the most recognizable and tallest building in Paris, its height with the new antenna is 324 meters, which is approximately equal to the house in the 81 floor ! The Eiffel Tower was built in 1889 and has an amazing history of origin. In 1889 in Paris, to commemorate the centenary of the French Revolution, was held World Exhibition, the exhibition thanks to the city government to come up with and instructed to erect a temporary structure serving her entrance arch . Перевод: Эйфелева Башня — это самая известная архитектурная достопримечательность Парижа, известная как символ Франции, воздвигнутая на марсовом поле и названная в честь своего конструктора Гюстафа Эйфеля. Она является самым узнаваемым и высоким зданием в Париже, её высота вместе с новой антенной составляет 324 метра, что примерно равняется с домом в 81 этаж! Эйфелева Башня была построена в 1889 году и имеет удивительную историю происхождения. В 1889 году в Париже, в память столетнего юбилея Французской революции, была проведена Всемирная выставка, именно благодаря выставке городские власти поручили придумать и воздвигнуть временное сооружение служащее ей входной аркой.