НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.СРОЧНО НУЖНО. ОЧЕЕЕЕЕЕНЬ. После доливания в левое колено U-образной трубки с водой 25 сантиметрового слоя жидкости уровень воды в правом колене трубки поднялся на 10см. Какова плотность долитой жидкости? ...
Физика
НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.СРОЧНО НУЖНО. ОЧЕЕЕЕЕЕНЬ. После доливания в левое колено U-образной трубки с водой 25 сантиметрового слоя жидкости уровень воды в правом колене трубки поднялся на 10см. Какова плотность долитой жидкости? ОТВЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ТАКИМ-------800КГ/М^3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P1=p1gh1 p2=p2g*2*h2 p1=p2 p1gh1=p2g*2*h2 p1=p2g*2*h2/(gh1) p1=1000*10*2*0,2/(10*0,25)=800кг/м3
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