НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.СРОЧНО НУЖНО. ОЧЕЕЕЕЕЕНЬ. После доливания в левое колено U-образной трубки с водой 25 сантиметрового слоя жидкости уровень воды в правом колене трубки поднялся на 10см. Какова плотность долитой жидкости? ...

Физика

НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.СРОЧНО НУЖНО. ОЧЕЕЕЕЕЕНЬ. После доливания в левое колено U-образной трубки с водой 25 сантиметрового слоя жидкости уровень воды в правом колене трубки поднялся на 10см. Какова плотность долитой жидкости? ОТВЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ТАКИМ-------800КГ/М^3.

Автор: Гость