Напишите пожалуйста стихотворение-рекламу про юбку солнце белую в синий горошек ?? приточным поясом и застёжкой молнией.

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Напишите пожалуйста стихотворение-рекламу про юбку солнце белую в синий горошек ?? приточным поясом и застёжкой молнией.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вам не хватает тепла и уюта, Молнии и тучи видно в оконце? Не переживайте! внимание, чудо! Покупайте юбочку-солнце! Белая в синий горошек, Как облака в небе синем. При себе приточный пояс. С застежкой-молниец красивой. хах)
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