Напишите пожалуйста стихотворение-рекламу про юбку солнце белую в синий горошек ?? приточным поясом и застёжкой молнией.

Гость: Гость:

Вам не хватает тепла и уюта, Молнии и тучи видно в оконце? Не переживайте! внимание, чудо! Покупайте юбочку-солнце! Белая в синий горошек, Как облака в небе синем. При себе приточный пояс. С застежкой-молниец красивой. хах)