Напишите, пожалуйста, структурную фомулу 1) 3-этилгексадиен-1, 5 2) 3, 3, 4, 4-тетрамети??гексаналт Только побыстрее) Спасибо

Химия

Напишите, пожалуйста, структурную фомулу 1) 3-этилгексадиен-1, 5 2) 3, 3, 4, 4-тетрамети??гексаналт Только побыстрее) Спасибо

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