Напишите пожалуйста текст на тему лето. Примерно 9 предложений. Чтоб в нём присутс??вовали эпитеты, сравнения. Очень надо!!! 15 баллов за хороший ответ.
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Напишите пожалуйста текст на тему лето. Примерно 9 предложений. Чтоб в нём присутс??вовали эпитеты, сравнения. Очень надо!!! 15 баллов за хороший ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступило лето. Бабочки и насекомые уже начали летать. Опята растут в лесочке. В пруду задорно прыгают лягушки. Вот мальчик вышел из дома на улицу дышать свежим воздухом. Пошёл летний дождик. По крылечку всё стучало. Вдруг по нашему участку побежала собака. Она была мокрой но доброй. Мы пустили её в дом дали ей еды и она ушла.
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