Напишите пожалуйста текст на тему лето. Примерно 9 предложений. Чтоб в нём присутс??вовали эпитеты, сравнения. Очень надо!!! 15 баллов за хороший ответ.

Русский язык
Напишите пожалуйста текст на тему лето. Примерно 9 предложений. Чтоб в нём присутс??вовали эпитеты, сравнения. Очень надо!!! 15 баллов за хороший ответ.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступило лето. Бабочки и насекомые уже начали летать. Опята растут в лесочке. В пруду задорно прыгают лягушки. Вот мальчик вышел из дома на улицу дышать свежим воздухом. Пошёл летний дождик. По крылечку всё стучало. Вдруг по нашему участку побежала собака. Она была мокрой но доброй. Мы пустили её в дом дали ей еды и она ушла.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переведите.Oh those lazy summer day fiued with sun,warm wind & social media
Ответить
Математика
Найдите значение выражения 4.64/5
Ответить
История
Благодаря чему стала известной почтенная горожанка города Феодосии Кристина Дуранте?
Ответить
Русский язык
Куда падает ударение в слове банты
Ответить
Химия
Составьте уравнения обмена:а)хлоридом меди (2) и фосфатом натрия, б)сернистой кислотой и гидроксидом железа (3)
Ответить