Напишите пожалуйста условие задачи. В універмазі було 280 жіночих і 150 чоловічих ко??тюмів.Під час розпродажу за день продали четверту частину жіночих і третю частину чоловічих костюмів. Яких костюмів продали більше і на скіл...

Математика

Напишите пожалуйста условие задачи. В універмазі було 280 жіночих і 150 чоловічих ко??тюмів.Під час розпродажу за день продали четверту частину жіночих і третю частину чоловічих костюмів. Яких костюмів продали більше і на скільки. Пожалуйста напишите краткое условие.

Автор: Гость