Напишите пожалуйста условие задачи. В універмазі було 280 жіночих і 150 чоловічих ко??тюмів.Під час розпродажу за день продали четверту частину жіночих і третю частину чоловічих костюмів. Яких костюмів продали більше і на скіл...

Математика
Напишите пожалуйста условие задачи. В універмазі було 280 жіночих і 150 чоловічих ко??тюмів.Під час розпродажу за день продали четверту частину жіночих і третю частину чоловічих костюмів. Яких костюмів продали більше і на скільки. Пожалуйста напишите краткое условие.
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Гость:
Розв*язок:  280-жін.костюм 150-чолов. кост 280:4=70 продали жін. костюмів 150:3=50 продали чол костюмів 70-50=20 продали більше жін.костюмів Короткий запис можливо так: Було:  жін   280 чол   150 продали: 280:4 150:3 продали більше: 70-50
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