Напишите примерные ответы: 1) какой вклад я могу внести в себя? 2) какой вклад я могу внести в семью? 3) какой вклад я могу внести в город? 4) какой вклад я могу внести в класс? 5)какой вклад я могу внести в край?...
Напишите примерные ответы: 1) какой вклад я могу внести в себя? 2) какой вклад я могу внести в семью? 3) какой вклад я могу внести в город? 4) какой вклад я могу внести в класс? 5)какой вклад я могу внести в край?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
сохранить свой край в чистоте и уюте для себя, сохранить его будущее