Напишите программу коротая вводит четырехзначное число и вырезать из него первую и последованию цифру .(напитать программу в ПАСКАЛЕ( Free Pascal IDE или другой ) и qбесик (64 или другой)). Например: 1234=23 ...
Напишите программу коротая вводит четырехзначное число и вырезать из него первую и последованию цифру .(напитать программу в ПАСКАЛЕ( Free Pascal IDE или другой ) и qбесик (64 или другой)). Например: 1234=23 4567=56
Ответ(ы):
Ответил Гость:
не выходит http://skrinshoter.ru/s/180916/293F2M?a