Напишите программу, которая находит в массиве количество элементов, равных макси??альному. Входные данные Первая строка содержит размер массива N . Во второй строке через пробел задаются N чисел – элементы массива. Гарантируе...
Информатика
Напишите программу, которая находит в массиве количество элементов, равных макси??альному. Входные данные Первая строка содержит размер массива N . Во второй строке через пробел задаются N чисел – элементы массива. Гарантируется, что 0 lt; N ≤ 10000 . Выходные данные Программа должна вывести два числа, разделив их пробелом: максимальный элемент массива и количество элементов массива, равных максимальному. Примеры входные данные 6 1 2 3 2 3 3 выходные данные 3 3 пожалуйста на языке Pascal
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var arr: array[0..1000] of integer; var n, i, max, max_num: integer; begin readln(n); for i:= 0 to n do read(arr[i]); max_num := 0; max:= arr[0]; for i:= 1 to n do if arr[i] < max then max:= arr[i]; for i:=0 to n do if arr[i] = max then max_num:=max_num + 1 ; writeln(max, , max_num); end.
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