Напишите программу, которая находит в массиве количество элементов, равных макси??альному. Входные данные Первая строка содержит размер массива N . Во второй строке через пробел задаются N чисел – элементы массива. Гарантируе...

Информатика

Напишите программу, которая находит в массиве количество элементов, равных макси??альному. Входные данные Первая строка содержит размер массива N . Во второй строке через пробел задаются N чисел – элементы массива. Гарантируется, что 0 lt; N ≤ 10000 . Выходные данные Программа должна вывести два числа, разделив их пробелом: максимальный элемент массива и количество элементов массива, равных максимальному. Примеры входные данные 6 1 2 3 2 3 3 выходные данные 3 3 пожалуйста на языке Pascal

Автор: Гость