Напишите программу, которая по заданному натуральному n печатает первые n чисел последовательности 1, 2, 4, 8, 16, 32. В первой строке содержится n (1 ≤ n ≤ 50) – количество чисел. Вывести первые n чисел геометрической прогре...
Информатика
Напишите программу, которая по заданному натуральному n печатает первые n чисел последовательности 1, 2, 4, 8, 16, 32. В первой строке содержится n (1 ≤ n ≤ 50) – количество чисел. Вывести первые n чисел геометрической прогрессии со знаменателем 2 и первым членом 1. с++
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