Напишите процедуру , которая принимает параметр - натуральное число N - и выводит н?? экран линию из N символов '-' Пример: Введите N 10 ----------

Информатика

Напишите процедуру , которая принимает параметр - натуральное число N - и выводит н?? экран линию из N символов '-' Пример: Введите N 10 ----------

Автор: Гость