Напишите процедуру , которая принимает параметр - натуральное число N - и выводит н?? экран линию из N символов '-' Пример: Введите N 10 ----------

Информатика
Напишите процедуру , которая принимает параметр - натуральное число N - и выводит н?? экран линию из N символов '-' Пример: Введите N 10 ----------
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