Напишите пять стран мира в которых мне хотелось бы побывать

Нууу 1)Арабские имераты ,Дубай 2) Евразия 3) я хотел бы побывать на самом высоком здании. 2. 1)Великобритания ,Лондон 2) Евразия 3) я хотел бы побывать в музеи восковых фигур и увидеть биг бен 3. 1)США ,Нью-Йорк 2) северная Америка 3) я хотел бы побывать на острове Либерти и увидеть статую свободы 4. 1)Австралия ,Сидней 2) Австралия 3) я хотел бы побывать в заповедниках 5. Япония 2) Евразия 3) я хотел бы поездить на самом быстром поезде пуля