Напишите расказ что произошло (случилось с той вещью которую вы купили в магазине " все для счастья"
Разное
Напишите расказ что произошло (случилось с той вещью которую вы купили в магазине " все для счастья"
Ответ(ы):
Гость:
Я купил диск в магазине с гта 4 . установил и поиграл . дал диск другу . он его испортил((
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