Напишите рассказ, что произошло ( случилось) с той вещью, которую вы купили в магазине "ВСЕ ДЛЯ СЧАСТЬЯ " Очень срочно (15 баллов)

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Напишите рассказ, что произошло ( случилось) с той вещью, которую вы купили в магазине "ВСЕ ДЛЯ СЧАСТЬЯ " Очень срочно (15 баллов)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я расскажу маленькую, коротенькую историю. Однажды, когда я ходила по городу я увидела славный магазин под названием " все для счастья". Я решила зайти туда. Там было полным-полно людей. И вот смотрю шляпа красивее всех которые там были. Я купила эту шляпу. Иду домой. Смотрю, кто-то следит за мной. Я побежала домой. В это время пока я бежала моя шляпа вывалилась. Я не увидела потому, что бежала быстро. Я прибежала успела скрыться. Я открыла сумку, но там ничего уже не было. Вот такая история. В следующий раз я уже ничего не теряла.
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