Напишите рассказ который оканчивается пословицей :Слово-серебро,молчание-золото" ПОЖААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА...

"Слово-серебро,,молчание-золото"-Эта пословица говорит нам о том,что иногда молчание лучше слова.Эти ценности одинаковы.Но в разных ситуациях они используются неоднократно,конечно,мы всегда говорим любые известные нам слова,но мы иногда молчим.Так-же если молчать,можно никому не мешать,и молчанием можно даже ПОМОЧЬ.То есть дать человеку подумать.Слово оно-серебро!!Мы с словами связываем предложения,но молчание-золото...Оно лучше,чем слово!