Напишите рассказ на тему " Как я однажды...... заблудилась, удил рыбу, опоздал в школу, играл в футбол и т.п." Напишите пожалуйста. Заранее спасибо.

Рыбалка. Я давно собиралась на рыбалку и хорошо к ней подготовилась. Ночью плохо спала, все боялась проспать утро, но когда ранним утром мы с папой пошли на рыбалку, мой рот не закрывался. Забросив удочку я стала наблюдать за поплавком и не заметила как заснула. От окрика: -"Варя, у тебя клюет! " - я рванула удочку, что есть силы. Рыба размером с мою ладонь описав дугу по воздуху сорвавшись с крючка, плюхнулась обратно в воду. На этом и закончилась моя первая в жизни рыбалка.