Напишите рассказ на тему Горе-мечтатель используя данный коней и начало. Включите в рассказ диалог, описание работа и мальчика. Вот начало:Всё больше машин приходит на помощь к человеку. И кое-кто начинает думать, бу...
Напишите рассказ на тему Горе-мечтатель используя данный коней и начало. Включите в рассказ диалог, описание работа и мальчика. Вот начало:Всё больше машин приходит на помощь к человеку. И кое-кто начинает думать, будто они со всем освободят нас от труда. Именно об этом мечтает мой знакомый Фома. Уж так хочется ему, чтобы робот всё делал за него! Однажды.... А вот это конец: Выходит, даже с роботом без учения не обойтись! P.S.не пишите что сама думай или как будешь дальше учится и сочинять сочинения. Если не можите написать придумайте пожалуйста основное действие (что с ним случилось). Зарание всем большое человеческое СПАСИБО!!!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Сначала пишешь начало.... Однажды, когда Фома сидел над задачкой, он услышал какие-то непонятные тонкие звуки и повернулся. За спиной у мальчика сидел настоящий робот, весь мигающий в лампочках и антеннах. "Привет!"-сказал роботу радостно Фома. -Привет!- сказал прерывисто робот. -Давай дружить!- предложил Фома. -Давай! -А ты можешь решить мне задачку по математике?- приступил сразу к делу мальчик. - Конечно, но ты должен сначала меня запрограммировать. -Как это? -А этому нужно учиться! Такого поворота Фома не ожидал. Выходит, даже с роботом без учения не обойтись.