Напишите рассказ на тему Горе-мечтатель используя данный коней и начало. Включите в рассказ диалог, описание работа и мальчика. Вот начало:Всё больше машин приходит на помощь к человеку. И кое-кто начинает думать, бу...

Напишите рассказ на тему Горе-мечтатель используя данный коней и начало. Включите в рассказ диалог, описание работа и мальчика. Вот начало:Всё больше машин приходит на помощь к человеку. И кое-кто начинает думать, будто они со всем освободят нас от труда. Именно об этом мечтает мой знакомый Фома. Уж так хочется ему, чтобы робот всё делал за него! Однажды.... А вот это конец: Выходит, даже с роботом без учения не обойтись! P.S.не пишите что сама думай или как будешь дальше учится и сочинять сочинения. Если не можите написать придумайте пожалуйста основное действие (что с ним случилось). Зарание всем большое человеческое СПАСИБО!!!