Напишите рассуждение на тему "Почему диалектные слова всё реже встречаются в нашей речи" Пожалуйста напишите срочно Спасибо зарание
Разное
Напишите рассуждение на тему "Почему диалектные слова всё реже встречаются в нашей речи" Пожалуйста напишите срочно Спасибо зарание
Ответ(ы):
Гость:
Диалектные слова все чаще встречаются в нашей речи, так как диалекты это слова, используемые в одной какой-то местности. Их используют жители это места. Чаще всего это бывают какие-нибудь бабушки и дедушки. Эти жители умирают, слова перестают использоваться, про них никто не вспоминает. Или диалекты выходят из нашей речи из-за того, что исчезают вещи какие-либо, их никто не носит в повседневной городской жизни. Ну как бы вот:)
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