Напишите реферат на тему: География в древности,плииз очень надо до завтра

Зачатки научных географических знаний возникли в период рабовладельческого строя, который пришел на смену первобытнообщинному и характеризовался более высоким уровнем производительных сил. Возникает первое разделение общества на классы и оформляются первые рабовладельческие государства: Китай, Индия, Финикия, Вавилония, Ассирия, Египет. В этот период люди стали пользоваться металлическими орудиями, применять орошение в земледелии; в больших масштабах развивалось скотоводство, появились ремесла и значительно расширился обмен товарами между различными народами. Все это требовало хорошего знания местности. Знания людей становятся более разносторонними. В этот период появилась письменность, которая дала возможность фиксировать и систематизировать накопленные знания. Древнейшие памятники китайской письменности («Шаньхайцзин», «Юйгун», «Диличхи») появились в VII—III вв. до н. э. В них уже имеются некоторые географические сведения. «Шаньхайцзин» содержит в себе собрание мифов, легенд и описание путешествий. В «Юйгуне» описываются горы, реки, озера, почвы, растительность, хозяйственная продукция, землепользование, налоговая система, транспорт (Китая и районы, населенные другими народами. Одна из глав книги «Диличхи» — «История Ханьской династии» дает сведения о природе, населении, хозяйстве и административных районах Китая и соседних государств. Китайские ученые провели ряд географических исследований. Например,Чжан Жун выявил взаимоотношение скорости течения воды и стока, на основании чего впоследствии были разработаны мероприятия по регулированию р. Хуанхэ. Ученый Гуан Цзы описал зависимость растений от почвы, грунтовых вод и некоторых других географических факторов.Пэй Сюй ввел шесть принципов составления географических карт, пользование масштабом, ориентирование на местности, показ высот и др. Кроме того, китайцы в древности изобрели компас и имели приборы для определения направления ветра и количества осадков. Древнейшим очагом культуры является также Индия. Письменные памятники древних индусов, так называемые «Веды», относящиеся ко II тысячелетию до н. э., кроме религиозных гимнов, содержат сведения о народах, живших на территории Индии, и о природе этих районов. В «Ведах» упоминаются реки Афганистана (Кабул), описываются р. Инд, р. Ганг и Гималайские горы. Индусы знали Цейлон и Индонезию. Iв. н. э. индусы проникли через Гималаи и Каракорум в южные области Центральной Азии. Они открыли верхние части бассейнов рек, берущих начало на северных склонах Гималаев — Инда, Сатледжа, Брахмапутры, и пересекли высокогорные пустыни Тибета и Цайдама. Из Бенгалии они проходили в Восточную Бирму. Древние индусы имели хороший календарь. В трактатах по астрономии, относящихся к VIв. н. э., уже указывается, что Земля вращается вокруг своей оси и что Луна заимствует свой свет у Солнца.