Напишите род число и падеж указанием их предлагать ильных голубое небо яркими звездами свежему ветру черных туч о чистом воздухе
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Напишите род число и падеж указанием их предлагать ильных голубое небо яркими звездами свежему ветру черных туч о чистом воздухе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Голубое небо-ср.р. , ед.ч. , им.п. Яркими звёздами-ж.р. , мн.ч. ,тв.п. Свежему ветру-м.р. , ед.ч. , д.п. Чёрных туч-ж.р. , мн.ч. , р.п. О чистом воздухе-м.р. , ед.ч. , пр.п.
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