Напишите род число и падеж указанием их предлагать ильных голубое небо яркими звездами свежему ветру черных туч о чистом воздухе

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Напишите род число и падеж указанием их предлагать ильных голубое небо яркими звездами свежему ветру черных туч о чистом воздухе

Автор: Гость