Напишите сжатое изложение срочно!!!ДАЮ 37 баллов..........У каждого из нас когда-тобыли любимые игрушки. Пожалуй, у всех есть связанное с ними светлое и нежное воспоминание, которое он бережно хранит в своем сердц...

Напишите сжатое изложение срочно!!!ДАЮ 37 баллов..........У каждого из нас когда-тобыли любимые игрушки. Пожалуй, у всех есть связанное с ними светлое и нежное воспоминание, которое он бережно хранит в своем сердце. Любимая игрушка – это самое яркое воспоминание из детства каждого человека. В век компьютерных технологий реальные игрушки уже не привлекают к себе такого внимания, как виртуальные. Но несмотря на все появляющиеся новинки, такие как телефоны икомпьютерная техника, игрушка все-таки остается неповторимой и незаменимой всвоем роде, ведь ничто так не учит и не развивает ребенка, как игрушка, скоторой он может общаться, играть и даже познавать жизненный опыт.Игрушка этоключ к сознанию маленького человека.Чтобы развить и укрепить в немположительные качества,сделать его психически здоровым,привить любовь кокружающим,сформировать правильное понимание добра и зла,необходимо тщательновыбирать игрушку,помня что она принесет в его мир не только свой образ,но иповедение,атрибуты,а также систему ценностей и мировоззрения.Невозможновоспитать полноценного с помощью игрушек негативной направленности