Напишите следующие числа в 2 столбика :-в первый столбик -числа, в которых при увеличении на 1 единицу образуется новый десяток ; - в второй столбик -числа, в которых при увеличении на 1 единицу, образуется новая сотня.

Математика
Напишите следующие числа в 2 столбика :-в первый столбик -числа, в которых при увеличении на 1 единицу образуется новый десяток ; - в второй столбик -числа, в которых при увеличении на 1 единицу, образуется новая сотня.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-числа, в которых при увеличении на 1 единицу образуется новый десяток 9;19;29;39;49;....  -числа, в которых при увеличении на 1 единицу, образуется новая сотня. 99;199;299;399;....
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста ришить задачу
Ответить
Обществознание
Что значит рачительный слово
Ответить
Физика
Физика 8 класс.Какое количество энергии выделит вода массой 2 кг при охлаждении то 100 до 0 °С? Можно с подробным решением!?
Ответить
Математика
Наглядная геометрия 2класс
Ответить
Русский язык
ПРИДУМАТЬ 4 фразеологизма
Ответить