Напишите следующие числа в 2 столбика :-в первый столбик -числа, в которых при увеличении на 1 единицу образуется новый десяток ; - в второй столбик -числа, в которых при увеличении на 1 единицу, образуется новая сотня.
Математика
Напишите следующие числа в 2 столбика :-в первый столбик -числа, в которых при увеличении на 1 единицу образуется новый десяток ; - в второй столбик -числа, в которых при увеличении на 1 единицу, образуется новая сотня.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-числа, в которых при увеличении на 1 единицу образуется новый десяток 9;19;29;39;49;.... -числа, в которых при увеличении на 1 единицу, образуется новая сотня. 99;199;299;399;....
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