Напишите следующие числа в 2 столбика :-в первый столбик -числа, в которых при увеличении на 1 единицу образуется новый десяток ; - в второй столбик -числа, в которых при увеличении на 1 единицу, образуется новая сотня.

Математика

Напишите следующие числа в 2 столбика :-в первый столбик -числа, в которых при увеличении на 1 единицу образуется новый десяток ; - в второй столбик -числа, в которых при увеличении на 1 единицу, образуется новая сотня.

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