Напишите следующие предложения во множественном числе. The cat's tail is long This man's plan is good My child's notebook is ridy
Английский язык
Напишите следующие предложения во множественном числе. The cat's tail is long This man's plan is good My child's notebook is ridy
Ответ(ы):
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите плиз За тренеровку спортсмен сделал 80 выстрелов по мишени,из них 7 раз промахнулся.Каков у этого спортсмена процент попадания по мишен...
Английский язык
Помогите пожалуйста составить текст на английском языке о парке для 3 класса. Нужно описать то что есть в парке: деревья, птицы, озеро, зона отдыха...
Математика
По плану за 5 дней фабрика должна выпустить 350 т бумаги.сколько тонн бумаги в день при равномерной работе выпускала фабрика если она перевыполнила...