Напишите следующие предложения во множественном числе. The cat's tail is long This man's plan is good My child's notebook is ridy

Английский язык
Напишите следующие предложения во множественном числе. The cat's tail is long This man's plan is good My child's notebook is ridy
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