НАПИШИТЕ СЛОЖНЫЙ ПЛАН:И СОСТАВЬТЕ РЕЦЕНЗИЮ. Талантливейшее произведение древнер??сской литературы “Слово о полку Игореве” было написано на рубеже XII - XIII веков, незадолго до опустошительного нашествия на Русь татаро-монгольс...

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НАПИШИТЕ СЛОЖНЫЙ ПЛАН:И СОСТАВЬТЕ РЕЦЕНЗИЮ. Талантливейшее произведение древнер??сской литературы “Слово о полку Игореве” было написано на рубеже XII - XIII веков, незадолго до опустошительного нашествия на Русь татаро-монгольских орд. Разрозненная страна, терзаемая княжескими междоусобицами, была легкой добычей воинственных кочевников. Автор с болью пишет: Сказал брат брату: “Это мое, и то мое же”. И стали князья про малое “это великое” говорить и сами на себя крамолу ковать. Неудачный поход князя Игоря на половцев послужил для автора поводом для страстного обращения к князьям с призывом объединиться перед лицом общего врага. “Слово...” было написано почти сразу после возвращения князя Игоря из плена, поэтому автор не считает необходимым вдаваться в подробности, хорошо известные современникам. Начало “Слова...” непосредственно не связано с описываемыми событиями, здесь помещены размышления автора. Возвышенный, патетический тон вступления готовит читателя к восприятию важных исторических событий. В экспозиции дается короткая характеристика Игоря и причины его похода в половецкие степи. Завязку сюжета составляет рассказ о выступлении русских войск. “Тогда вступил Игорь-князь в золотое стремя и поехал по чистому полю” и повел он свои “храбрые полки на землю половецкую за землю русскую”. Сведения о том, откуда вышла дружина и по какому маршруту она двигалась, в произведении отсутствуют. В пути дружинники наблюдают природные явления, которые как бы предсказывают их судьбу. В первом сражении с половцами русские полки одержали победу. Была взята богатая добыча. “Покрывалами, накидками и опашнями, и разными узорчьями половецкими стали мосты мостить по болотам и топким местам”. Перед вторым сражением природа предвещает несчастье. В час ранний кровавые зори свет возвещают; черные тучи с моря идут. Это сражение описано очень ярко, с достоверными деталями; создается ощущение, что автор сам в нем участвовал: С раннего утра до вечера, с вечера до света летят стрелы каленые, гремят сабли о шлемы. Трещат копья булатные в поле незнакомом среди земли Половецкой. Поражение войска князя Игоря является кульминацией сюжета “Слова...”. Оно приводит к тяжелым последствиям для Руси. А в Киеве князь Святослав видит страшный сон, из которого узнает о поражении Игоря. И сказал Святослав свое “золотое слово”, в котором призывает князей постоять за “землю Русскую”, отомстить “за раны Игоревы”, прекратить междуусобицы. “Золотое слово” Святослава занимает центральное место в произведении. Этим автор подчеркивает свою приверженность объединительной идее. Для композиции “Слова...” очень важное значение имеет плач Ярославны: На Дунае Ярославнин голос слышится, кукушкою безвестною рано кукует: “Полечу, — говорит, — кукушкою по Дунаю, омочу шелковый рукав в Каяле-рёке, утру князю кровавые его раны на могучем его теле”. Обращаясь к силам природы, прося у них помощи, Ярославна как бы подготавливает бегство князя Игоря из половецкого плена. Побег Игоря является развязкой произведения. Князь возвращается на родную землю. Композиция “Слова...” полностью соответствует основной авторской идее — идее объединения Руси.

Автор: Гость