Напишите сочинение буквально 8 предложени в форме повествования рассказа.

Во дворе у моих дедушки и бабушки растут несколько кустов калины. Весной они украшают цветами наш двор и дом, ласкают глаз, а зимой бабушка готовит из калины напиток, который лечит, согревает и бодрит. Именно о ней, о калине, бабушка любит мне рассказывать и поучать, что не нужно сторониться и забывать давние традиции и обычаи своего рода.Бабушка говорила, что с давних времен на свадьбе перед женихом и невестой ставили букеты красной калины с ягодами к счастью, благосостоянию и любви. Ягодами калины наряжали свадебный каравай. А когда выходила замуж моя бабушка, то ей в венок девушки также вплетали калину. Украинские хозяйки украшали свои дома, устраивая красные гроздья в углу, как оберег от злых духов и помыслов и человеческой зависти.