Напишите сочинение ...........как я провела весенние каникулы . 10 предложений

Как я провела весенние каникулы Весенние каникулы я провела очень весело,со своими друзьями.Мы гуляли на улице,ходили в парк и дышали свежим воздухом.После этого я с родителями отправилась на выставку картин.Там я увидела очень много чего красивого и интересного.На следущий день я поехала к бабушки с дедушкой.Я с бабушкой пекла пирожки с капустой,они получились очень вкусные.А также помогала убирать.Потом я с дедушкой отправилась на рыбалку.Он показал и рассказал мне много интересного.И в итоге мы привезли домой окуня.Бабушка очень обрадовалась,и мы вместе сделали уху.После обеда я отправилась домой.Вот такие у меня были весенние каникулы!