Напишите сочинение- миниатуру на одну из тему: "Золотая осень" "Прощальная песня птиц". "Краски осени в городе". "осень за моим окном". "Хоровод осенних листьев". Какую тему вы выбрали? Какова главная мысль вашего бу...

Напишите сочинение- миниатуру на одну из тему: "Золотая осень" "Прощальная песня птиц". "Краски осени в городе". "осень за моим окном". "Хоровод осенних листьев". Какую тему вы выбрали? Какова главная мысль вашего будушего сочинения? Как содержание будет отражать главную мысль сочинения?

Золотая осень Сегодня 1 день осени. Все дети пошли в школу,начались первые уроки. Птицы улетели на юг. Кто остается зимовать строят гнезда, ищют ночлег.В лесу медведи готовятся к спячки наедаются ищят берлоги .Белки делают запасы в свои горки так и проходит подготовка к земе