Напишите сочинение на тему " Книга-наш друг и советчик" Подберите необходимые доказательства. Помогите пожалуйста. Напишите только не с интернета.

Любая непонятная ситуация, любой жизненный опыт скрыт в книге. Каждое слово, каждая буква это некий смысл, который хотел донести автор. Хорошая книга – это не только верный учитель, но и верный соратник.