Напишите сочинение на тему актуальна ли сегодня доброта

Сегодня, вчера и завтра доброта - всегда будет вознаграждена. Когда бы ты не сделал доброе дело - оно вернется тебе бумерангом. Поможешь ты - помогут тебе. Тогда задается вопрос - а актуальна ли доброта сегодня? Ответ прост - да. Почему? Потому что любому человеку будет приятно, если к нему будут относится по-доброму. Ты вырастешь в глазах окружающих, если сделаешь доброе дело. Доброта всегда останется актуальной