Напишите сочинение на тему "Как вы относитесь к моде употреблять как можно больше иноязычных слов независимо от речевой ситуации? Слышали ли Вы такие иноязычные заимствования? "

Употребление иноязычных слов волновало учёных ещё в 18 веке. За чистоту русского языка боролись и А.Сумароков, и М.Ломоносов....А в наши дни засилье иностранных слов стало настоящим бедствием. Не случайно, этой проблемой озабочены в различных эшелонах власти. Если наступление иноязычных слов не остановить или хотя бы упорядочить, мы перестанем понимать русскую речь. Употребление многих слов является вовсе не необходимостью, а данью непонятно кем заведённой моды. Согласитесь, что многие слова вполне уместно заменить русскими аналогами, что никак не обеднит, а напротив, сделает речь ярче: выходной вместо уик-энд, охранник секьюрити, энергетика вместо драйв и многие другие. Обидно, что и эмоции мы выражаем всё чаще не на родном языке: вау, йес...Говорят, что современный язык стал динамичнее. А мне кажется, что он перестаёт быть родным и понятным, волнующим и трепетным, выразительным и особенным. О языке современном языке вряд ли можно говорить словами И.С.Тургенева:"..о великий, могучий, правдивый и свободный..." Именно поэтому нам нужно начинать с малого, начинать с себя: отказаться от ненужных заимствований, следить за своей речью и больше читать настоящей классической литературы. И тогда нам будет легко и просто подбирать синонимы, заменять пришедшие из других языков слова: давайте будем не толерантными, а терпимыми; исключительными, а не эксклюзивными... Расширяя свой кругозор и изучая другие культуры, мы должны уважать свой язык и не засорять иноязычными словами без необходимости. Давайте помнить слова М.Ломоносова:" Береги свойства собственного языка, ибо то, что любим в стиле латинском, французском или немецком, смеху достойно иногда бывает в русском."