Напишите сочинение на тему:какая ты зима? по стихотворению А.С пушкина "зимнее ут??о" План: 1)что такое зима? 2)мороз и солнце день чудесный 3)вечор ты помнишь вьюга злилась-проследить за состоянием природы и героини 4)анынче...
Литература
Напишите сочинение на тему:какая ты зима? по стихотворению А.С пушкина "зимнее ут??о" План: 1)что такое зима? 2)мороз и солнце день чудесный 3)вечор ты помнишь вьюга злилась-проследить за состоянием природы и героини 4)анынче погляди в окно напишите пожалуйста
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