Напишите сочинение на тему "Катерина и Варвара в драме А.Н.Островского "Гроза""

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Существует два типа людей: одни - это люди, которые привыкли бороться за лучшую жизнь, люди решительные, сильные, другие же предпочитают подчиниться, приспосабливаться к окружающим условиям. В пьесе А.Н. Островского «Гроза» Катерину можно отнести к первому, а Варвару – ко второму типу. Катерина – натура поэтическая, она чувствует красоту природы. «Встану я, бывало, рано утром, лето, так схожу ключик, умоюсь, принесу с собой водицы и все, все цветы в доме полью. У меня цветов было много, много» - рассказывает Катерина о своем детстве. Она постоянно тянется к красоте, сны ее наполнены чудесами. Катерина часто видит себя в образе птицы, что подчеркивает романтическую возвышенность ее души. Но в доме Кабановых ее не понимают, она постоянно находится в угнетении хозяйки. Катерина мечтает о детях: « Хоть бы дети чьи-нибудь! Эко горе! Деток-то у меня нет: все бы я и сидела с ними да забавляла их. Люблю очень с детьми разговаривать – ангелы ведь это». Какая бы любящая мать и жена получилась бы из Катерины в других условиях. Искренняя религиозность Катерины сильно отличается от религиозности Кабанихи и Дикого, для которых религия мрачная сила, подавляющая воля человека. Для Катерины – это поэтический мир сказочных образов: «…До смерти любила я в церковь ходить! Точно, бывало, я в рай войду, и не вижу никого, и время не помню, и не слышу, когда службы кончится», - вспоминает она. Честная, искренняя и принципиальная, она не способна на фальшь и обман, которыми живут другие жители Калинова. Ее жизнь оказывается невыносимой. Но Катерина – очень сильная натура, и поэтому она ведет борьбу против «темного царства». Катерина не может свыкнуться с жестоким миром диких и кабаньих, она стремиться отстоять свободу своей личности. Образ Катерины сходен с образом, которая течет, как требует ее природное свойство. По словам Добролюбова, в ее поведении проявляется «решительный, цельный русский характер», который «выдержит себя, несмотря ни на какие препятствия, а когда сил не хватит, то погибает, но не изменит себе». Совсем другая предстает перед нами Варвара. Она не суеверна, не боится грозы. Варвара не считает обязательным соблюдать обычаи. Она смогла приспособиться к поведению окружающих ее людей. В ней живет надежда, что, выйдя замуж, она сможет вырваться из этого «темного царства». Варвара презирает бесхарактерность брата, бессердечность матери, но и Катерину она не во всем понимает и поддерживает. Варвара – дитя «темного царства». Она отнюдь не согласна с его законами, но ей приходится с этим мириться и приспосабливаться к окружающему миру. Если бы она, как и Катерина, не прожила всю жизнь в «темном царстве», то возможно и Варвара смогла также восстать против него. Но все же она оказалась гораздо слабее Катерины. Именно поэтому сложившиеся вокруг нее внешние обстоятельства сломали ее волю, разрушили ее внутренний мир. Таким образом, Островский с помощью двух образов Катерины и Варвары смог показать в своей пьесе сущность разных типов людей, сравнить их поведение, сравнить их поведение, отношение к жизни, вывести их слабые стороны.